Украинский военачальник признал Крым российским

19.02.2020, 17:05, Новости дня

Генерал-лейтенант Украины Геннадий Москаль раскритиковал главу государства Владимира Зеленского за предложение провести выборы в Крыму, военачальник назвал полуостров частью России.

Москаля возмутило предложение Зеленского о совместном патрулировании границы в Донбассе с бойцами ВСУ, ОБСЕ и ополченцами, передает РИА «Новости».

«А где боевики будут находиться на территории внутри Луганской и Донецкой области? Это полный бред, все смеются, а те, кто зависят от президента, (глава МИД Вадим) Пристайко и другие, они поддакивают, у них другого выхода нет», – сказал генерал.

По его словам, провести подобную операцию невозможно, как и выборы 31 октября.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе необходимо обсуждать с ЛНР и ДНР.



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