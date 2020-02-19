В стримы приходит взрослая аудитория

19.02.2020, 17:04, Разное

Ведущим стримов стали донатить больше. И число стримеров стремительно растет, превращая площадки в универсальные каналы коммуникации с широкой аудиторией.
По данным одного из крупнейших сервисов обработки донатов – KingDonate, только в феврале 2020 года, объемы донатов увеличились на 20% и это не предел. В 2019 года рынок оценивался примерно в 10 млрд руб., но исследования Qiwi показали, что объем донатов составил 21,6 млрд рублей.

Директора по коммуникациям сервиса KingDonate Елена Райская, считает, что отрасль развивается гораздо лучше, чем предсказывали аналитики. Благодаря тому, что в стримах все чаще появляется реклама, удалось привлечь порядка нескольких сотен миллионов рублей. Донатить стримерам стали люди старшего поколения, которые смотрят стримы после работы, почти половина проводит на просмотром более двух часов в день.
Это делает стриминговые сервисы одной из наиболее перспективных площадок для продвижения товаров и услуг. Быстрыми темпами растет роль игрового стриминга.



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