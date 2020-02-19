За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород

19.02.2020, 17:04, Разное

До недавних пор члены международного научного сообщества астрономов лишь предполагали наличие в межзвёздном пространстве молекулярного кислорода, а вот подтверждения эти теории не получали. Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.

Данная гравитационно-связанная система звёздных скоплений, планет, газа и пыли находится более чем в 550 тысячах световых лет от Земли, и именно в ней обнаружено излучение на длине волны 2,52 мм, выявлен молекулярный кислород. Прежде O2 фиксировали исключительно в пределах Млечного Пути – в звёздообразном облаке Ро Офиучи и туманности Ориона. По мнению учёных, недостаток молекулярного кислорода в межзвёздном пространстве можно объяснить «смерзанием» молекул воды и атомов газа в своеобразные «пылевые зёрна», где запирается O2. Освобождаются атомы кислорода при ударах новообразованных звёзд.

Количество молекул водорода в туманности Ориона многократно превышает показатели таковых кислорода. Нечто схожее астрономы предполагают и в Маркариан 231, но здесь пригодный для дыхания кислород до 100 раз больше охватывает «окрестности» галактического диска, чем в обозначенной выше туманности.