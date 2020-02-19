Алсу высказалась о скандальной победе дочери в конкурсе «Голос.Дети»: «Да, я покупала голоса»

19.02.2020, 17:04, Разное

В шоу «Осторожно, Собчак» Алсу высказалась по поводу скандальной ситуации после победы ее дочери Микеллы Абрамовой в песенном конкурсе «Голос. Дети». Звезда отметила, она действительно слала смс-сообщения за свою наследницу, однако не нарушала правил.

Алсу призналась, ведущие проекта, к примеру, Дмитрий Нагиев, постоянно агитировали телезрителей голосовать за участников, при этом отмечая, что полученные средства пойдут на помощь детям. Агитация не была запрещена, а потому певица отсылала сообщения, отдавая голоса за наследницу, у нее было два телефона, в общей сложности звездная мама успела отправить около 40 смс, каждое из которых стоит денег. При этом исполнительница добавила, что это не запрещено правилами, как и то, что Алсу ожидаемо просила отдавать свои голоса за Микеллу Абрамову свою семью, поклонников в Instagram.

Алсу считает, что победа Микеллы Абрамовой оказалась настолько резонансной только потому, что у нее известная семья. Поклонники певицы, аудитория которой достигает 2 миллионов фолловеров, ожидаемо поддержали начинающую звезду. Позже Алсу и ее семья подняли сведения о прошлых сезонах и оказалось, что столь большой разрыв — вовсе не сенсация.