Посол отреагировал на резолюцию Эстонии о роли СССР во Второй мировой войне

19.02.2020, 16:58, Новости дня

Посол РФ в Эстонии Александр Петров заявил, что резолюция парламента республики о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством.

«Это кощунство. Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений. Такие действия достойны сожаления и решительного осуждения», – сказал посол, передает ТАСС.

Он добавил, что последние годы отношения между странами – это годы упущенных возможностей.

«У нас были возможности, чтобы выйти на более высокий уровень сотрудничества», – указал Петров.

Дипломат пояснил, что в 2014 году товарооборот между странами составлял 5,3 млрд долларов, в 2019 – порядка 2 млрд долларов. Он напомнил, что Эстония выступает за сохранение санкций против России.

«При этом здесь понимают, что несут большие потери от этого. Есть известные представители эстонского бизнес-сообщества, которые выступают против продолжения этих санкций, но к их голосам во власти мало кто прислушивается», – сказал дипломат.

Он отметил, что страны в любом случае остаются соседями, государства имеют совместную многовековую историю.

«В прошлом году в 15-й раз проходил фестиваль «Золотая маска». Полные залы, аплодисменты, овации в адрес выступающих коллективов из России», – отметил Петров.

«Это показывает, что у нас есть потенциал для развития взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений, который, к сожалению, не используется. Не по нашей вине. Мы неоднократно говорили о нашей готовности развивать отношения с Эстонией в духе взаимного уважения и добрососедства. К сожалению, отклика с эстонской стороны на это не последовало», – заключил посол.

Напомним, во вторник парламент Эстонии принял резолюцию с критикой в адрес РФ по вопросам истории Второй мировой войны, в ней критикуется пакт Молотова – Риббентропа вместе с его секретными протоколами.

Ранее аналогичную резолюцию принял Сейм (парламент) Латвии.



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