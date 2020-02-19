Обвиняемый по делу Ивана Голунова полицейский дал показания против своего начальника

19.02.2020, 16:57, Новости дня

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, дал показания на своего начальника Игоря Ляховца, который является предполагаемым организатором преступления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ляховца Алексея Коврижкина.

По его словам, сам Коновалов полностью признал вину.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики», — сообщил адвокат, отметив, что Ляховец свою вину не признает, считая дело против него политически мотивированным. По словам Коврижкина, признательные показания его подзащитного связаны с «оказанным на него давлением со стороны следствия».

Ранее сообщалось, что из-за дела Ивана Голунова был уволен глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, а также начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Москве Юрий Девяткин. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении полицейских, задерживавших журналиста и подбросивших ему наркотики, возбудили в январе 2020 года.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Более 12 часов ему не давали связаться с близкими и вызвать адвоката. В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. Смывы рук и срезы ногтей, которые позволили бы выяснить, прикасался ли он к наркотикам, были проведены лишь спустя сутки после задержания.

В первом официальном сообщении МВД о задержании Голунова утверждалось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре» и «по месту проживания задержанного». Были опубликованы фотографии нарколаборатории, размещенной дома у Голунова, однако знакомые журналиста обратили внимание, что на фотографиях была изображена не его квартира.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, отмечая, что открытие уголовного дела в отношении него связано с расследованием о ритуальном бизнесе, которое он вел. Дело Голунова спровоцировало массовые пикеты в его поддержку у здания МВД на Петровке, а также в других странах.