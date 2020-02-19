В Петербурге суд постановил принудительно госпитализировать еще одну женщину, сбежавшую из больницы

19.02.2020, 16:57, Новости дня

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного санитарного врача города к 33-летней Анне Рыбаковой, постановив принудительно поместить ее в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, откуда она сбежала из карантина по коронавирусной инфекции, сообщает «Коммерсантъ».

Сама Рыбакова скрывается и на заседание не явилась. Решение будет исполняться силами судебных приставов. Адвокат, представлявший ее интересы по назначению, пояснил, что не может получить согласие пациентки на представление позиции и потому от комментариев отказывается.

В больнице Анна Рыбакова должна будет оставаться минимум до 24 февраля, до получения двукратного отрицательного результата анализов.

Ранее Петроградский суд постановил до 19 февраля принудительно поместить на карантин Аллу Ильину, которая также сбежала из больницы.

Представитель Роспотребнадзора сказал на суде, что за время пребывания в больнице Ильина должна была трижды сдать анализы — на 1-й, 3-й и 10-й день, но сбежала на второй день. По его словам, болезнь может проявиться именно на 14-й день. Врачи Китая говорят о 24-дневном карантине.

Между тем Ильина утверждала что сдала необходимые анализы, которые показали, что она здорова.



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