Главврача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

19.02.2020, 16:55, Разное

В Санкт-Петербурге уволили главного врача клинической больницы имени Боткина Алексея Яковлева. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

По данным издания, медика решили уволить «по инициативе работодателя». Кадровые изменения произошли на фоне скандала с побегом из больницы пациентов, которые были помещены в карантинную зону медучреждения для проверки на наличие коронавируса.

Суд постановил принудительно госпитализировать петербурженку Аллу Ильину, которая самовольно покинула Боткинскую больницу, замкнув провода магнитного замка. Еще двое сбежавших вернулись в медучреждение добровольно. Иск Роспотребенадзора о принудительном помещении в карантин четвертой пациентки рассмотрит сегодня Петроградский районный суд.

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Яковлев — врач-гастроэнтеролог. Он работал в Боткинской больнице с 1980 года, входит в состав методической комиссии Минздрава по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию.