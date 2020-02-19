В Украине за неделю от гриппа умерло 10 людей

19.02.2020, 16:54, Новости дня

За прошедшую неделю с 10-го по 16 февраля в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 245 тыс. человек, из них 61,4% – дети. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тыс. населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине.

В Харьковской, Луганской областях и городе Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

За неделю зарегистрировано 10 летальных исходов в результате гриппа. С начала эпидемического сезона 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В Минздраве отметили, что грипп легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт и им можно заболеть в любом возрасте. Лучшим средством против гриппа в ведомстве назвали ежегодную вакцинацию.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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