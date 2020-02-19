Родные погибшего в бою у Золотого бойца Хитайлова узнали о его смерти из СМИ

19.02.2020, 16:54, Новости дня

Родные погибшего 18 февраля в результате боя у Золотого Луганской области украинского военного Максима Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель организации «Повернись живим» Ольга Омельянчук.

«Ряд медиа, сославшись на слова одного из нардепов, озвучили имя погибшего бойца 72 ОМБр имени Черных запорожцев. Родные 22-летнего Максима Хитайлова узнали о трагедии из новостей и Facebook. Мама парня звонила инструктору «Повернись живим», чтобы узнать, жив ли ее сын. Все это время тело Максима даже не могли забрать с поля боя. Что сказать хайпующим? Какие слова найти, чтобы гниль снова стала людьми? Мне очень жаль, что в нашей крутейшей профессии случаются такие низкие вещи», – написала Омельянчук.

Видели когда-нибудь, как мама целует 200-го? Каждый пальчик на «деревянных» руках: «Сына, сыночка… как же так,… Posted by Olga Omelyanchuk on Teisipäev, 18. veebruar 2020

Первым имя погибшего в своем Telegram назвал нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. На него сослались многие СМИ.

Позже на своей странице в Facebook он извинился.

«Хочу принести свои извинения относительно обнародования имени и фамилии погибшего нашего героя, гранатометчика 72-й ОМБР. Невозможно даже представить, как трудно родственникам и родителям узнать о таких новостях из СМИ. Низкий поклон всем героям, павшим от рук путинских войск. Мои искренние соболезнования родственникам и знакомым Максима», – написал Гончаренко.

Хочу принести свої вибачення стосовно оприлюднення імені та прізвища загиблого нашого героя, гранатометника 72 ОМБР…. Posted by Олексій Гончаренко on Teisipäev, 18. veebruar 2020

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Убитый – Максим Хитайлов.