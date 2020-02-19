Кабмин Украины распределил 4 млрд грн для поддержки аграриев в 2020 году

19.02.2020, 16:54, Новости дня

19 февраля Кабминет Министров Украины утвердил порядок распределения 4 млрд грн, предусмотренных государственным бюджетом на 2020 год для поддержки сельхозпроизводителей. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

«4 млрд гривен государственной поддержки сельхозпроизводителей в 2020 году будут направлены в те направления, которые являются наиболее актуальными для сельхозпроизводителей, – удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другое. Позже планируем добавить удешевление кредитов для покупки земли сельхозназначения, но для этого Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект», – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Постановлением, в частности, предусмотрено:

государственную поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции;
финансовую поддержку развития фермерских хозяйств;
частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства;
финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов;
финансовую поддержку развития садоводства, виноградарства и хмелеводства;
предоставление семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц – членов / головы семейного фермерского хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Определение сколько средств на какое направление уйдет из предусмотренных 4 млрд грн состоится в соответствии с внутренним приказом Минэкономики, добавили в пресс-службе. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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