Проект «Вчасна допомога» доказал свою эффективность в Полтавской и Винницкой областях – директор Центра экстренной медицинской помощи Киева

19.02.2020, 16:54, Новости дня

В Украине действует устаревшая и очень затратная модель управления экстренными службами, потому что нет единой системы, каждый регион все делает по-своему, а в результате возникают нестыковки и недопонимание, заявил в комментарии изданию «Факты» директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Анатолий Вершигора.

Он убежден, что необходимость реформировать экстренную медицинскую помощь уже назрела и необходимо создать общенациональную службу.

«Эту идею поддерживает и нынешняя команда Минздрава во главе с министром Зоряной Скалецкой. Год 2020-й объявлен президентом и правительством Годом экстренной медицинской помощи. Принят ряд важных документов. В Полтавской и Винницкой областях действует проект «Вчасна допомога». Он доказал свою эффективность. Столичная служба готова была начать реформирование еще год назад, провела ряд тендеров, но они были заблокированы. Сейчас мы возобновили работу в этом направлении», – рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Вершигора добавил, что в Киеве будет кардинально обновляться техническая база, что позволит повысить качество оказания помощи и скорость реагирования на вызовы.

«Обеспечить должный технический уровень службы экстренной помощи надо в каждом регионе. Сейчас к месту вызова мы должны приехать в течение десяти минут, если это в черте города, и за двадцать минут, если в пригороде. Но здесь возникает проблема: кому принимать вызов, например, в радиусе десяти километров от Киева? Областной «скорой» или нам? Ответ должен быть один: тому, кто может доехать быстрее и начать оказывать помощь. Ведь счет порой идет на минуты или даже секунды. Но из-за особенностей работы мобильных операторов тот, кто набирает «103», находясь на трассе, часто попадает на киевскую городскую службу. И наша «скорая» с трудом пробирается через пробки, чтобы доехать до пункта назначения. Необходимо разработать такой аппаратно-программный комплекс, который объединит все аварийно-спасательные службы. Кстати, на место катастрофы быстро должны приехать не только медики. Спасение попавших в беду людей зависит от скорости принятия решений и профессионализма всех служб», – подчеркнул он.

Начальник отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев рассказал изданию, что в области успешно внедряется пилотный проект «Вчасна допомога».

«Хочу привести один факт: с момента действия этого проекта смертность пострадавших во время ДТП уменьшилась в четыре раза. И это благодаря правильной организации службы экстренной помощи. Ежедневно обслуживаем около 1700–2000 вызовов, и практически 60 процентов из них – экстренные. Информация о состоянии человека, у которого случился инфаркт или инсульт, может передаваться прямо из его квартиры или из машины «скорой». Тогда к моменту, когда его доставят в стационар, врачи уже будут понимать, какая помощь требуется – тромболизис, операция, стентирование. Главное – не потерять время. Во многом этому способствует созданная у нас единая оперативно-диспетчерская система. Если бы удалось распространить этот опыт по всем регионам страны, сформировать единую электронную персонифицированную базу данных пациентов, спасать людей стало бы легче», – заявил Мохначев.

На проект на 2019 год в государственном бюджете был заложен почти 1 млрд грн. В Министерстве здравоохранения отмечали, что экстренная медицинская помощь в 2020 году станет частью гарантированного пакета услуг, который будет оплачиваться Национальной службой здоровья Украины по договору. Для подписания такого договора нужен единый центр экстренной медицинской помощи в регионе с центральной оперативно-диспетчерской службой и статус коммунального некоммерческого предприятия.