Штангист решил победить на ЧЕ в Москве ради исполнения гимна Грузии

19.02.2020, 16:51, Новости дня

Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы Лаша Талахадзе сообщил о намерении выиграть в апреле чемпионат Европы в Москве ради исполнения в столице РФ грузинского гимна, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Постараюсь, чтобы в Москве прозвучал гимн Грузии. Это будет ответ всем тем, кто сомневается в моем патриотизме», – сообщил Талахадзе.

При этом он отметил, что грузинские спортсмены «далеки от политики».

Талахадзе также пожелал победы сборной Грузии по регби, которая вскоре проведет матч против России.

В последнее время легендарный штангист подвергается резкой критике со стороны грузинских оппозиционеров за совместное фото с премьером Грузии Георгием Гахарией.

Так, глава оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия, который ранее обещал мочиться в поставляемое в Россию вино, заявил, что Лаша Талахадзе «феноменальный спортсмен», но это «не является индульгенцией для поддержки предателей Родины, которые вводят в Грузию Россию».

Критике Лашу Талахадзе подверг и лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили.