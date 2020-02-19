Парламент Эстонии принял резолюцию с критикой РФ по вопросам истории Второй мировой войны

19.02.2020, 16:44, Новости дня

Рийгикогу (парламент) Эстонии принял резолюцию с критикой в адрес РФ по вопросам истории Второй мировой войны, сообщил портал ERR.

В преамбуле резолюции критикуется пакт Молотова-Риббентропа вместе с его секретными протоколами, информирует ТАСС.

В резолюции говорится также о поддержке Польши и других европейских стран, которые «Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны».

Как утверждается в документе, власти РФ пытаются «переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны».

Ранее аналогичную резолюцию принял Сейм (парламент) Латвии.

Парламент Эстонии принял данный документ на фоне реакции после слов президента РФ Владимира Путина, на пресс-конференции глава государства напомнил, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией пакт о ненападении – пакт Молотова-Риббентропа.

Президент отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Однако зашли после того, как польское правительство утратило контроль за вооруженными силами и за тем, что происходило на территории страны.

Позже глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, заявив также о «союзе Гитлера и Сталина».



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