В Сирии назвали возможную операцию Турции в Идлибе вторжением

19.02.2020, 16:44, Новости дня

Секретарь сирийского оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди заявил, что если Турция начнет военную операцию в Идлибе, то международное сообщество сочтет это вторжением.

«Одно дело начать операцию против курдских сил, которых Турция считает террористами, но совершенно другое дело – начать военные действия против армии суверенного государства и члена Организации Объединенных Наций. Это будет считаться вторжением, оккупацией, и это запрещено международным правом», – сказал Афанди, передает РИА «Новости».

В случае нападения Турции на провинцию Идлиб окажется на грани «гуманитарной катастрофы», отметил он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступили в боестолкновения с погибшими и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Трамп: США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

05.01 / CNN — в Австралии образовался лесной пожар по площади больше Манхэттена

09.01 / Названы сроки передачи флоту АПЛ «Казань»

09.01 / «У меня не было другого выхода». Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал открытое письмо

30.12 / Обмен экс-беркутовцев существенно затруднит рассмотрение дела Майдана – миссия ООН

23.12 / Появились данные об атаке на российскую базу «Хмеймим»

12.01 / Соседи рассказали о событиях в московской квартире, из которой выпала модель

13.01 / Вице-президента Абхазии ушел в отставку вслед за Хаджимбой

10.12 / В Удмуртии спасли запертого в квартире с телом матери двухлетнего ребенка

22.01 / В мире: Украинки достигли интимного слияния с Европой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика