В Сирии назвали возможную операцию Турции в Идлибе вторжением

19.02.2020, 16:44, Новости дня

Секретарь сирийского оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди заявил, что если Турция начнет военную операцию в Идлибе, то международное сообщество сочтет это вторжением.

«Одно дело начать операцию против курдских сил, которых Турция считает террористами, но совершенно другое дело – начать военные действия против армии суверенного государства и члена Организации Объединенных Наций. Это будет считаться вторжением, оккупацией, и это запрещено международным правом», – сказал Афанди, передает РИА «Новости».

В случае нападения Турции на провинцию Идлиб окажется на грани «гуманитарной катастрофы», отметил он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступили в боестолкновения с погибшими и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.