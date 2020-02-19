Умерла актриса «Ангелы Чарли: Только вперед» Дюбуа

19.02.2020, 16:42, Новости дня

В ночь на 18 февраля умерла американская актриса Джанет Дюбуа. Об этом сообщает TMZ.

74-летняя актриса была найдена в своем доме в Глендейле (штат Калифорния) . на умерла во сне ночью.

Джанет Дюбуа начинала свою карьеру на Бродвее. Широко популярной она стала благодаря ролям в кино. Наиболее известные проекты с ее участием – «Добрые времена», «Я собираюсь тебя обмануть», «Тропический гром», «Ангелы Чарли: Только вперед» (2003).

Джанет Дюбуа была обладательницей двух премий «Эмми» как актриса дубляжа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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