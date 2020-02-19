«Человек из народа». Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд проехался в лондонском метро

19.02.2020, 16:42, Новости дня

72-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд отправился на премию Brit Awords 2020 на метро. Видео поездки артист опубликовал на своей странице в Twitter. 

«Колени на трубе», – подписал он видео.

Knees up on the tube * Heading to the #Brits2020
* pic.twitter.com/cb0wnjpeGX

— Ronnie Wood (@ronniewood) February 18, 2020

Подписчкики Вуда были удивлены дважды – тем, что Вуд пользуется лондонским метро, и тем, что никто из пассажиров не узнал легендарного музыканта.

«Человек из народа», – прокомментировали твит поклонники гитариста. 

Со своей стороны Вуд старался не привлекать лишнего внимания, выбрав не самое удобное место – гитарист ехал на церемонию, упершись коленями в вертикальную опору, о чем и рассказал в социальных сетях. 

Организаторы Brit Awords 2020 на своей странице в Twitter опубликовали запись выступления Ронни Вуда – вместе с британским певцом Родом Стюартом и барабанщиком Кенни Джонсом он закрывал шоу. 

LEGENDS! @rodstewart, @ronniewood + @KenneyJones closed the show with style * #BRITs pic.twitter.com/PisXLcSKVZ

— BRIT Awards (@BRITs) February 18, 2020

Британский музыкант Ронни Вуд родился в 1947 году в Великобритании. С 1974 года он является бессменным гитаристом The Rolling Stones

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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