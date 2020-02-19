Финансирование главных программ Евросоюза оказалось под угрозой

19.02.2020, 16:37, Новости дня

В ЕС заявили, что финансирование главных программ Евросоюза будет заблокировано, если главы государств и правительств в ближайшие дни не достигнут соглашения по бюджету на 2021-2027 годы.

«Сделка должна быть достигнута сейчас. Без нее самые центральные программы будут лишены легальных основ для использования средств», – сказал высокопоставленный представитель ЕС перед экстренным саммитом лидеров стран Евросоюза, передает ТАСС.

В начале февраля Еврокомиссия порекомендовала Совету ЕС начать переговоры о партнерстве с Британией, которая вышла из состава объединения.



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