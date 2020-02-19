Ассистент «Алиса» попробует себя в роли логопеда

19.02.2020, 16:30, Новости дня

«Умные» колонки с разработанным «Яндексом» голосовым помощником «Алиса» помогут детям развивать правильную речь. Благодаря новому «навыку» ассистента дети смогут тренироваться в произношении звуков. Команда для запуска логопедического тренажера следующая: «Алиса, запусти навык «Легко сказать»». После этого ребенок в игровой форме сможет тренироваться в произношении.

Занятия могут проводить персонажи из мультфильма «Фиксики» или так называемые «звукли» — виртуальные учителя, придуманные «Яндексом». Занятия для тренажера разрабатывались с участием учителей-логопедов и подходят для детей 5-7 лет.

Герой, выбранный ребенком в тренажере, поет с ним песенки со сложными звуками. «Фиксики» помимо этого знакомят детей с технологиями и профессиями будущего, а «звукли» мотивируют учить языки, выступать перед публикой и грамотно писать.

Музыку к песням написали Катя IOWA, Максим Свобода и Даниил Мацейчук (Quest Pistols Show), они же озвучили и персонажей звуклей. В песнях «Фиксиков» используются мелодии из одноимённых мультфильмов. Тренажер «Легко сказать» запускается на любых смарт-колонках с Алисой, а также в мобильных приложениях «Яндекс», «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор».

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Соратница Зеленского назвала новый коронавирус «маркетинговым ходом»

05.12 / Автоэксперт оценил эффективность мер по изменению расчета ОСАГО

07.02 / В Украине повысили тарифы на холодную воду

18.01 / В США по всей стране проходит четвертый Женский марш

12.02 / МИД отчитался о полной выплате взносов в бюджет СЕ

15.02 / Лавров побеседовал с Зарифом и Боррелем

08.02 / Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

12.02 / Jerusalem Post — «это оккупация и конфискация» — Аббас отказался от «сделки века»

19.12 / Суд оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссасхар

08.02 / Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика