Социальные пенсии в России повышаются с 1 апреля

19.02.2020, 16:30, Новости дня

Социальные пенсии в РФ будут проиндексированы на 6,1 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий", – отметил Котяков. Проект постановления правительства уже готов.

Пенсии повышаются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. На повышение социальных пенсий будет направлено 21,7 миллиарда рублей до конца года, или по 2,41 миллиарда в месяц, сообщил Минтруд.

Индексация социальных пенсий в 2020 году примерно в 2 раза выше инфляции и больше индексаций социальной пенсии за последние 2 года: в 2019 году – 2 процента, в 2018 году — 2,9 процента. В эти года пенсии повышались на уровне инфляции.

Социальная пенсия выплачивается россиянам, которые по разным причинам не смогли заработать трудовой стаж.  Это и инвалиды, и дети без кормильца.

Одновременно с социальными пенсиями вырастут военные пенсии, пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам повышены на 6,6 процента. В итоге среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тысячу рублей.

К 2022 году средний размер пенсий в РФ вырастет до 18 290 рублей, сообщил ранее глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.



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