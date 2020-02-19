В приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать детские кружки

19.02.2020, 16:30, Новости дня

Функционал мобильного приложения "Госуслуги Москвы" расширился: теперь с его помощью можно не только записать детей в различные кружки и секции, но и оплатить их.

"Стараемся сделать его еще удобнее, чтобы самые необходимые городские онлайн-сервисы были всегда под рукой", — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Если у пользователя в личном кабинете введены все нужные документы (паспорт, СНИЛС, а также СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении), то счета за программы дополнительного образования будут отображаться в разделе "Мои начисления".

Если же в личном кабинете пользователя на mos.ru отсутствуют необходимые данные родителя и ребенка, он может найти нужные счета, воспользовавшись строкой поиска начислений. Туда нужно будет ввести номер платежной квитанции.

Приложение "Госуслуги Москвы" скачали уже 3,5 миллиона горожан. С его помощью также можно оплачивать коммунальные услуги, штрафы, записываться к врачу, заказывать школьное питание и много другое.



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