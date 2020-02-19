Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72

19.02.2020, 16:30, Новости дня

Минобороны разместило видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72.

Учения проходили на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает РИА «Новости».

 

Отмечается, что в них принимали участие свыше 500 экипажей Т-72Б3М Западного военного округа.

На записи демонстрируется танк, движущийся по участку без остановок, машина проезжает разные препятствия и ведет огонь по подвижным целям, имитирующим авиацию, бронетехнику и пехоту.

В военном ведомстве добавили, что мишени возникают неожиданно, потому экипажу нужно точно целиться 125-миллиметровой пушкой, вести прицельный огонь из зенитного и танкового пулемета.

В феврале опубликовали видеозапись, на которой Т-72 сирийской армии подвергся атаке управляемой противотанковой ракеты террористов. Боевая машина не получила фатальных повреждений, экипаж не пострадал.



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