В Украине за неделю от гриппа умерли 10 людей

19.02.2020, 16:30, Новости дня

За прошедшую неделю с 10-го по 16 февраля в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 245 тысяч человек, из них 61,4% – дети. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тысяч населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине.

В Харьковской, Луганской областях и городе Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

За неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа. С начала эпидемического сезона – 38 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В Минздраве отметили, что грипп легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт и им можно заболеть в любом возрасте. Лучшим средством против гриппа в ведомстве назвали ежегодную вакцинацию.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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