Полицейский из дела Голунова дал обличающие показания на начальника

19.02.2020, 16:30, Новости дня

Экс-полицейский Денис Коновалов, который обвиняется в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину, а также дал изобличающие показания на своего начальника Игоря Ляховца, который может быть организатором преступления, сообщил адвокат Алексей Коврижкин.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», – передает его слова «Интерфакс».

Ляховец эти обвинения отвергает.

Признания Коновалова адвокат связал с давлением на него со стороны следствия. Ляховец же называет дело против него «политически мотивированным».

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис  Коновалова.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина. Полицейских обвинили в фальсификации доказательств – они подбросили наркотики.



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