Ученые: Стресс вызывает повреждения и болезни зубов

19.02.2020, 16:30, Разное

Стресс может оказать огромное влияние на все аспекты жизни, но большинство людей не осознают, насколько напряженность и беспокойство могут повлиять на здоровье полости рта. Медики рассказали, что переживания вызывают разрушение зубной эмали и болезни зубов.

Нормальные, здоровые зубы должны быть непрозрачными, но иногда края могут быть поврежденными. Это может происходить с ранних лет в таких условиях, как целиакия, которая может повлиять на развитие эмали, или позже из-за кислотной эрозии от определенных продуктов питания, многократного воздействия желудочной кислоты.

Прозрачность зубов может быть связана с бруксизмом, иначе называемым шлифовкой. По данным Ассоциации бруксизма, до 70 процентов случаев недуга можно отнести к стрессу , поэтому стоит уделить первостепенное внимание уровню испытываемой тревоги. Большую часть времени люди, которые скрипят зубами или сжимают челюсти, не осознают, что делают это, именно поэтому защита рта может быть наиболее успешным методом лечения.

По оценкам, до 30 процентов взрослых в какой-то момент своей жизни испытывают ноющую или щемящую боль в челюсти. Это иногда называют височно-нижнечелюстным расстройством (TMD) или миофасциальным болевым расстройством. Иногда они развиваются без каких-либо явных причин, но в основном из-за стресса.