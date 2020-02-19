Российские врачи выступили в поддержку осужденных по делу «Сети»

19.02.2020, 16:30, Новости дня

Российские врачи написали открытое письмо в поддержку осужденных по делу «Сети». Медики потребовали отменить приговор, пересмотреть дело и привлечь к ответственности причастных к пыткам сотрудников правоохранительных ведомств. Обращение опубликовала дерматолог из «Европейского медицинского центра» Анастасия Угрюмова на своей странице в фейсбуке.

На момент публикации новости обращение подписали 113 врачей. «Нашу особую озабоченность и негодование вызывает тот факт, что в основу дела легли показания, полученные под физическими и эмоциональными пытками. Это совершенно недопустимо, это неприемлемо в цивилизованном обществе, в стране, где главенствует закон и работает презумпция невиновности. А мы хотели бы видеть нашу страну – Россию – именно такой», – говорится в открытом письме.

В поддержку осужденных по делу «Сети» также выступили российские IT-специалисты. Открытое письмо, опубликованное на сайте GitHub, подписал 91 разработчик. «Мы, специалисты IT-индустрии, возмущены жестокими приговорами и уголовным преследованием, в процессе которого не раз были нарушены права человека, и выражаем солидарность со всеми участниками процесса, требуем пересмотра приговора», – говорится в обращении.

Ранее в поддержку осужденных выступили режиссеры-аниматоры, театральные критики, кинематографисты, учителя, ученые, психологи, книготорговцы и художники. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли пикеты.

Российские правозащитники обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявили о том, что глава государства проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети», а также о жалобах осужденных на пытки. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в администрации президента не проверяли информацию о применении насилия к антифашистам и левым активистам.

Председатель партии «Справедливая Россия» и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов обратился в Генеральную прокуратуру и Верховный суд. В комментарии на сайте партии он назвал приговоры семерых участников дела «Сети» «жесткими» и выразил сомнение в способности судебной системы в России пресекать незаконное преследование граждан. Председатель правительства Якутии Владимир Солодов прокомментировал дело «Сети» словами «за гранью добра и зла».

10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу «Сети» приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Подсудимые – антифа-активисты и анархисты. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Некоторых также в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Еще несколько человек по этому делу были арестованы в Санкт-Петербурге. Подсудимые заявляют о своей невиновности. Они утверждают, что не планировали теракты и не создавали организацию, а признательные показания дали под пытками.