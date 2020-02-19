Пять лет за трех погибших: вынесен приговор виновнику смертельного ДТП в Ангарске

19.02.2020, 16:30, Новости дня

В среду, 19 февраля Ангарский городской суд огласил виновнику аварии с тремя жертвами.

ДТП произошло 24 сентября 2019 года на улице Алешина. Водитель Subaru Legacy, отчаянно маневрируя среди десятков других участников дорожного движения, умудрился развить скорость свыше 120 километров в час. В конце концов автомобиль потерял управление, вылетел с проезжей части и сбил пешеходов, идущих на значительном расстоянии от дороги. Позже было опубликовано видео сумасшедшей гонки, снятое автомобильным регистратором.

В машине, помимо водителя, находились еще два человека. Один практически не пострадал, а второй — 25-летняя девушка — умер на месте. Двое сбитых мужчин были госпитализированы, однако вскоре скончались от полученных травм.

Водитель был задержан на следующий день, причем экспертиза установила, что в момент совершения аварии он был трезв. "Обгонял машину, занесло, по всей видимости, перевернулся", — рассказал мужчина об обстоятельствах совершеннного им ДТП.

Газета "Время" процитировала судью, вынесшего приговор: "Признать Бабинцева А.А. виновным. Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью с управлением транспортными средствами на срок три года".

Кроме того суд обязал взыскать с виновника аварии в пользу семей погибших пешеходов расходы на погребение и адвоката. А также за моральный ущерб — по 200 тысяч рублей.