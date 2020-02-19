Владимир Путин назвал свою зарплату «не самой высокой»

19.02.2020, 16:21, Разное

Владимир Путин в Санкт-Петербурге возложил цветы на могилу Анатолия Собчака и пообщался с местными жителями. В разговоре с одной из женщин глава государства отметил, что его зарплата является не самой высокой в стране.

Владимир Путин ответил на вопросы местных жителей. Женщина поинтересовалась у политика, как возможно прожить на зарплату в 10800 рублей в месяц, на что глава страны отметил, что «очень трудно». Также он добавил, что у президента не самая высокая заработная плата, в стране есть чиновники, получающие большие суммы.

Владимир Путин добавил, что в РФ уже запущена большая программа по поддержке семей с детьми, он поддержал местную жительницу в том, что матерям-одиночкам очень сложно прожить на минимум, установленный правительством, о чем глава государства знает. Общая сумма задекларированного дохода Владимира Путина за 2018 год составила 8 млн 648 тыс. рублей, то есть около 720 тыс. рублей в месяц.