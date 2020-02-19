Владимир Путин назвал свою зарплату «не самой высокой»

19.02.2020, 16:21, Разное

Владимир Путин в Санкт-Петербурге возложил цветы на могилу Анатолия Собчака и пообщался с местными жителями. В разговоре с одной из женщин глава государства отметил, что его зарплата является не самой высокой в стране.
Владимир Путин ответил на вопросы местных жителей. Женщина поинтересовалась у политика, как возможно прожить на зарплату в 10800 рублей в месяц, на что глава страны отметил, что «очень трудно». Также он добавил, что у президента не самая высокая заработная плата, в стране есть чиновники, получающие большие суммы.

Владимир Путин добавил, что в РФ уже запущена большая программа по поддержке семей с детьми, он поддержал местную жительницу в том, что матерям-одиночкам очень сложно прожить на минимум, установленный правительством, о чем глава государства знает. Общая сумма задекларированного дохода Владимира Путина за 2018 год составила 8 млн 648 тыс. рублей, то есть около 720 тыс. рублей в месяц.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: О планах по созданию российской военной базы в Сомали

26.12 / Король Швеции Карл Густав впервые прокомментировал лишение своих внуков прав на престол

04.01 / Мнение: Переименование Голландии, рост ВВП стран Европы и конец дешёвого интернет-импорта

02.12 / Праздник к нам приходит: Джессика Альба с тремя детьми на елочном базаре

06.01 / Мнение: Аистиная верность

12.01 / Ученые: «От колоректального рака страдает все больше молодых людей до 30 лет»

20.12 / «Развод пошёл на пользу»: Лолита Милявская раскрыла секрет похудения на 14 кг

17.03 / Девять смертей «Последних героев»

02.12 / «Мы загнанные в угол крысы»

16.12 / «Только мамы спасали солдат»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика