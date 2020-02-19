Ученые: Вулкан Тунгурауа в Эквадоре может обрушиться

19.02.2020, 16:21, Разное

Ученые из Университета Эксетер сообщили, что самый опасный активный южноамериканский вулкан может обрушиться. Последний обвал Тунгурауа, который жители Эквадорских Анд называют черным гигантом, был 3 тыс. лет назад.
Исследовав активность вулкана, доктор наук из Камбурнской горной школы Джеймс Хики заявил, что в течение 3-х недель западная сторона вулкана приподнялась на 3,5 см, в то время, как остальные его фланги остались стабильными. По словам специалистов, геологические процессы, происходящие внутри Тунгурауа, а точнее дисбаланс между количеством магмы, которая то извергается, то опускается, приводит к деформации вулкана.

Отметим, что предыдущий оползень Тунгурауа, название которого переводится с языка кечуа как «огненная глотка», привел к массивному смещению масс горных пород, разрушив все, что находилось от вулкана в радиусе 77 км.



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