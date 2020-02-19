Кристина Орбакайте вместе с семьей отправилась на отдых в Аспен

19.02.2020, 16:21, Разное

Только недавно российская популярная исполнительница Кристина Орбакайте сообщила, что вывихнула лодыжку и вынуждена перенести концерты. Теперь же звезда в своем Instagram поделилась снимками из Аспена, куда отправилась на отдых вместе с семьей.
Кристина Орбакайте решила во время отпуска поправить здоровье в Аспене. На своей странице в Instagram певица опубликовала солнечный снимок, пожелав тем самым своим поклонникам хорошего настроения. Прежде дочь артистки Клаудия Земцова также показала несколько снимков с отцом, отметив, что уже успела покататься на снегоходе.

Поклонники поспешили поддержать кумира и попросили, чтобы впредь Кристина Орбакайте обращала на свое здоровье более пристальное внимание. Многие пожелали звезде хорошего отдыха и скорейшего выздоровления.



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