МЭР снизило прогноз по росту численности населения России

19.02.2020, 16:19, Новости дня

Минэкономразвития снизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год со 147 млн до 146,8 млн человек, прогноз внесен в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет.

Также в прогнозе снижены показатели по 2021 году (со 147,3 до 147 млн человек), по 2022 году (со 147,7 до 147,2 млн человек) и по 2023 году (со 148,2 до 147,4 млн человек), передает ТАСС.

Согласно обновленному прогнозу ведомства, в 2024 году вместо 148,7 млн человек численность страны составит 147,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что, согласно поправкам, доходы бюджета в 2020 году вырастут на 60 млрд рублей за счет дивидендов.



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