Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Моя мечта – строить ядерные реакторы в Украине

19.02.2020, 16:18, Новости дня

Совладелец «АТБ-Маркет», украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил, что мечтает заниматься ядерными реакторами. Об этом он сказал в интервью основателю издания «ГОРДОН», журналисту Дмитрию Гордону.

«Нужно поднимать промышленность, нужно вкладывать деньги в те возможности, которые есть в стране. Мы купили месторождение на аукционе. Моя мечта – это строить ядерные реакторы на Украине», – объяснил бизнесмен.

Он уточнил, что речь идет о малых реакторах.

«Это “Холтэк», «Ньюскейл». Кроме «Ньюскейл», есть еще одна компания в Америке, которая получила лицензию на строительство малых реакторов. Поэтому «Холтэку» будут конкуренты. Будем общаться и с ними», – отметил Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

В июле 2019 года Буткевич, который является соучредителем компании «Атомные энергетические системы Украины», отмечал, что, согласно данным геологоразведки, в Украине подтвержденные запасы урана составляют 270 тыс. тонн, а ресурсная база – порядка 560 тыс. тонн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

14.12 / В Киеве заявили, что лидеры «нормандской четверки» не подписывали какие-либо документы

04.01 / На Чукотке сноубордист погиб под лавиной

13.12 / Фигурант дела об убийстве Шеремета детский хирург Кузьменко обсуждала возможность обстрела Киева – полиция

13.02 / Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроков «Манчестер Сити» – СМИ

08.02 / «Ну-ка, все вместе!»: гарантированное хорошее настроение

03.12 / Сериал «Коломбо» лишился еще одной звезды

25.12 / Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

04.02 / Ситуацию с бюджетом Украины назвали одной из худших в истории

26.12 / Названы сроки начала масштабных поставок Су-57 в войска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика