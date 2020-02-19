19.02.2020, 16:18, Новости дня

Совладелец «АТБ-Маркет», украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил, что мечтает заниматься ядерными реакторами. Об этом он сказал в интервью основателю издания «ГОРДОН», журналисту Дмитрию Гордону.

«Нужно поднимать промышленность, нужно вкладывать деньги в те возможности, которые есть в стране. Мы купили месторождение на аукционе. Моя мечта – это строить ядерные реакторы на Украине», – объяснил бизнесмен.

Он уточнил, что речь идет о малых реакторах.

«Это “Холтэк», «Ньюскейл». Кроме «Ньюскейл», есть еще одна компания в Америке, которая получила лицензию на строительство малых реакторов. Поэтому «Холтэку» будут конкуренты. Будем общаться и с ними», – отметил Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

В июле 2019 года Буткевич, который является соучредителем компании «Атомные энергетические системы Украины», отмечал, что, согласно данным геологоразведки, в Украине подтвержденные запасы урана составляют 270 тыс. тонн, а ресурсная база – порядка 560 тыс. тонн.