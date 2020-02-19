Президент России: Прожить на десять тысяч рублей в месяц трудно, но не отчаивайтесь

19.02.2020, 16:16, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что прожить на 10800 рублей в месяц очень трудно. Так он ответил на вопрос жительницы Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.

Женщина рассказала, что она живет на 10800 рублей в месяц и предположила, что у Путина зарплата больше. «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — отметил Путин.

Жительница Петербурга пожаловалась также, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и спросила, как быть матерям-одиночкам.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — ответил Путин.

Его собеседница добавила также, что врачи обнаружили у нее отек мозга и рассказала, что она учится на экономиста.

«Не отчаивайтесь. Ситуация меняется», — сказал Путин.