19.02.2020, 16:15, Новости дня

Минпромторг нашел новый способ поддержать российских разработчиков софта. Для того, чтобы продукцию признали российской, необходимо применять при ее разработке и обслуживании российское программное обеспечение (ПО), сообщил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

В частности, российские разработчики уже сегодня могут тиражировать системы по управлению предприятиями и нормативно-справочной информацией, отметил Дождев.

При этом ряд наиболее сложных производственных систем необходимо подтягивать по качеству к лучшим мировым образцам, отмечает "Коммерсантъ". Необходимо также внедрять требования и определять порядок применения мер стимулирования и продвижения российского ПО при госзакупках.

Минпромторг разрабатывает проекты правовых актов, которые представит на общественное обсуждение в течение месяца.

Между тем правовая база и четкие условия признания продукции российской поддерживают российского производителя, создают рабочие места в РФ и позволяют уменьшить зависимость от импортной компонентной базы и ПО, заявил гендиректор производителя микросхем "Микрон" (входит в АФК "Система") Гульнара Хасьянова.