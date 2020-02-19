Тухель – о поражении от «Боруссии»: нам не хватило своевременных действий в атаке

19.02.2020, 16:15, Новости дня

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал поражение своих подопечных от дортмундской "Боруссии" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом, – приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА. – Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй".

Напомним, ответный матч лигачемпионского противостояния состоится в среду, 11 марта, и пройдет на поле "Парк-де-Пренс" в Париже.



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