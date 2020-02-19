Ученика, избившего учительницу, перевели на домашнее обучение

19.02.2020, 16:15, Новости дня

Абсолютно вопиющий случай произошел в школе Псковской области: ученик дважды ударил учительницу по лицу за то, что из-под него выдернули стул. Скандальное видео с рукоприкладством тут же разлетелось по Интернету. Ведущим программы "60 минут" удалось связаться с наносившим побои Артемием Скуратовым и его мамой Татьяной Никулиной.

Артемий сказал лишь, что жалеет о случившемся. До этого инцидента у него никогда не было конфликтов с учителями. Татьяна Никулина считает, что сын не прав, потому что поднял руку на учительницу.

"А наказать, как я его накажу? Ну, поговорила с ним, наругала. В принципе — все. Сын никогда раньше не дрался. В деревне о нем всегда хорошо отзывались, говорили, что добрый, всегда всем поможет. Я объяснила, что так нельзя и это наказуемо", — сказала Татьяна Сергеевна.

После этого инцидента семье было предложено домашнее обучение.

Инцидент произошел 5 февраля. Педагог была недовольна вызывающим поведением своего ученика, который слушал музыку прямо на уроке. Она решила его проучить и выдернула из-под него стул. Мальчику это не понравилось. Он с такой силой ударил учительницу, что та упала на пол. Остальные дети в это время смеялись и снимали случившееся на телефон. Учителю никто не помог, она сама встала и вышла из класса. Не дожидаясь проверки, педагог уволилась.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / РПЦ не поддержала законопроект о домашнем насилии

01.01 / Российский лыжник победил на гонке «Тур де Ски»

13.02 / Мировые лидеры собираются на Мюнхенскую конференцию по безопасности

04.02 / СМИ назвали фамилию задержанного на взятке в 2 млн грн чиновника секретариата Кабмина Украины

09.12 / Новым премьер-министром Финляндии стала Санна Марин

31.01 / Власти Канберры объявили чрезывычайную ситуацию в связи с приходом жары

07.02 / СМИ: Трамп накричал на Джонсона по телефону

07.02 / Росавиация озвучила предварительную версию падения вертолета с депутатом Госдумы Хайруллиным

24.01 / Порошенко: Допросы в ГБР – шоу, которое готовят сценаристы «Сватов» и «95-го квартала»

19.02 / Возле Офиса президента в Киеве проходит четыре акции протеста. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика