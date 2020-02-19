Пара российских дальних бомбардировщиков пролетели над Черным морем

19.02.2020, 16:15, Новости дня

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели плановое патрулирование Черного моря. В общей сложности самолеты ВКС РФ провели в воздухе 5 часов и пролетели 4,5 тысячи километров, сообщает телеканал "Россия 24".

За сопровождение бомбардировщиков отвечали истребители Южного военного округа, добавляют военные. Кроме того, в ВКС особо отметили, что полет Ту-22М3 проходил строго в соответствии с нормами Международного права. Самолеты находились в нейтральном воздушном пространстве.

Ту-22М3 – основной дальний бомбардировщик ВКС России. Боевая машина способна разгоняться до 2300 километров в час, а топлива ей хватает на 5500 километров полета. Самолет может взять на борт три управляемых ракеты класса "воздух-земля" или 25 тонн авиабомб разных типов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Путин призвал найти «золотую середину» при оценке жесткости действий полицейского

18.02 / Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

24.12 / Стало известно о госпитализации Галины Волчек

13.02 / Дубилет заявил, что численность населения в ОРДЛО и аннексированном Крыму могут попытаться установить с помощью спутниковой съемки

30.01 / СК объявил в международный розыск бизнесмена Минца

28.01 / Представлен способ производства кислорода из лунной пыли

15.01 / «Суд» в Крыму решил снять судимость с журналиста Семены

09.01 / Die Welt — с противниками надо разговаривать — глава Мюнхенской конференции похвалил Меркель за визит к Путину

30.01 / Mercedes назвал цены на гибридные модификации GLE и GLC

26.01 / Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика