Пара российских дальних бомбардировщиков пролетели над Черным морем

19.02.2020, 16:15, Новости дня

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели плановое патрулирование Черного моря. В общей сложности самолеты ВКС РФ провели в воздухе 5 часов и пролетели 4,5 тысячи километров, сообщает телеканал "Россия 24".

За сопровождение бомбардировщиков отвечали истребители Южного военного округа, добавляют военные. Кроме того, в ВКС особо отметили, что полет Ту-22М3 проходил строго в соответствии с нормами Международного права. Самолеты находились в нейтральном воздушном пространстве.

Ту-22М3 – основной дальний бомбардировщик ВКС России. Боевая машина способна разгоняться до 2300 километров в час, а топлива ей хватает на 5500 километров полета. Самолет может взять на борт три управляемых ракеты класса "воздух-земля" или 25 тонн авиабомб разных типов.