Автоновости: Kia рассказала о моторах нового Sorento

19.02.2020, 16:15, Новости дня

Корейцы рассекречивают свой новейший кроссовер по кусочкам, и, похоже, к моменту его официального дебюта тайн уже не останется. На этот раз сняты покровы с набора моторов для Sorento, и он действительно превратился в гибрид.

Поделились в Kia и некоторыми данными о габаритах вседорожника. Радикального укрупнения не произошло: длина Sorento выросла лишь на 10 мм, а колесная база — на 35 мм до 2 815 мм. Утверждается, что тем самым кроссовер оказывается в числе лидеров класса по объемам внутреннего пространства.

Что до моторов, то впервые в набор «Соренто» вошла гибридная силовая установка. Состоит она из 1,6-литрового наддувного двигателя с непосредственным впрыском, электромотора и компактной батареи на 1,49 кВтч, а развивает в общей сложности 230 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Предполагается, что со временем количество электрифицированных версий Sorento увеличится.

Для разных рынков Kia приготовила и несколько вариантов дизельных моторов. На родине и в Европе вседорожник снабдят 2,2-литровым двигателем с отдачей в 202 л.с. и 440 Нм в паре с новым восьмиступенчатым роботом с «мокрыми» сцеплениями. А в США будет доступен еще и 2,5-литровый агрегат, развивающий 281 л.с. и 421 Нм. Очевидно, этим набором гамма двигателей не исчерпывается, но обнародования дальнейших деталей придется подождать.

Зато стало известно о некоторых новейших опциях, приготовленных для кроссовера. На Sorento дебютирует система Multi-collision Brake, которая автоматически задействует тормоза после срабатывания подушек безопасности, чтобы исключить повторное столкновение с препятствиями. Кроме того, Kia расширит функционал системы кругового обзора Surround View — теперь осмотреть окрестности кроссовера можно будет удаленно, на экране смартфона.

Дебютирует Kia Sorento четвертого поколения на Женевском автосалоне, который откроется 3 марта.

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