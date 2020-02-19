Российский мэр поставил в свой служебный автомобиль массажное кресло

19.02.2020, 16:13, Новости дня

За весь ремонт заплатили 298 000 рублей.

В служебном автомобиле мэра Биробиджана Александра Головатого появилось массажное кресло.

Отчёт о ремонте автомобиля Toyota Land Cruiser 100, принадлежашего главе города, выложил в Instagram мастер Константин Костромин. Он сделал комплексную перетяжку салона: поменял обшивку сидений, руля, ручки коробки передач, потолка, подлокотника, поменял ремни безопасности. Вместе с тем во внедорожнике появился задний диван от другого автомобиля — Toyota Celsior.

СМИ и жители Биробиджана возмутились этим фактом на фоне того, что Еврейская автономная область находится на третьем месте с конца по уровню качества жизни. Кроме того, Головатому припомнили бесплатное посещение пришкольного бассейна.

Мэр ответил критикам через соцсети. Он написал, что служебному автомобилю уже 21 год. За это время неоднократно вставал вопрос — либо капитально отремонтировать его, либо купить новый УАЗ «Патриот» за 1 миллионов рублей, отметил Головатый.

«В машине полностью заменили ходовую часть, которая сыпалась, поменяли разбитые фары, оптику, техническую часть, изменили интерьер. За всё заплатили 298 000 рублей. К слову, б/у кресло, которое уже шло с функцией массаж, обошлось в 30 000 рублей. Не надо выискивать серые схемы там, где их нет», — пояснил мэр.

Ранее вице-мэра Ярославля задержали за взятку.