Бригаду скорой «закрыли» на карантин из-за пьяной шутки о коронавирусе

19.02.2020, 16:12, Новости дня

Медиков даже никто не кормил.

Курьезный случай произошел в Петрозаводске с бригадой скорой помощи. Полицейские выхвали скорую на вокзал, где на скамейке лежал мужчина, жаловавшийся на боли в животе и тошноту.

В результате его доставили в медкабинет. Там житель заявил медикам, что приехал из Китая и предположил, что мог заразиться коронавирусом. Врачи скорой тут же сообщили об этом на станцию, а там велели отвезти подозрительного пациента в инфекционную больницу.

В результате в «инфекционке» госпитализировали не только мужчину, но и всю бригаду скорой. После того, как выяснилось, что документов у «приехавшего из Китая» нет, тот признался, что отстал от поезда, где были вещи и документы, и что ни в каком Китае не был. Оказалось, житель просто выпил немного и решил пошутить.

Но из больницы никого не выпустили. Более того, за долгие часы пребывания на «карантине» к ним ни разу никто не подошел. Мужчину и медиков даже не покормили завтраком за весь день, хотя бригада скорой работала всю ночь.

«Что любопытно, работников привокзального медпункта никто в карантин не закрыл, хотя они тоже были в контакте с пациентом», — рассказал порталу источник в больнице.

А один из работников скорой и вовсе пожаловался на хамское отношение к ним сотрудников больницы. Все попытки узнать о своей дальнейшей судьбе заканчивались ничем.

«Нас кто-нибудь посетит в боксе? Мы с ночной смены… Работники медпункта железной дороги уже домой отпущены, пациент, уже известно, ни в каком Китае не был. Почему мы сидим здесь?» – интересовались жертвы пьяного шутника.

В ответ они слышали только: отправляйтесь в бокс, не кричите или вызовем охранника.

Пока писался материал бригада все еще находилась в больнице. И по-прежнему на их жалобы никто не реагировал. Тем временем личность «шутника» до сих пор выяснить не могут.

Ранее россиянин пошутил про коронавирус и попал под арест. А в начале февраля арестовали пранкера, устроившего в метро розыгрыш на тему новой пневмонии. Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Против отца, оставившего детей в аэропорту, завели уголовное дело

19.12 / Путин ушел от вопроса Spieiegel о берлинском убийце

09.01 / Полковник армии США — война с Ираном — «глупая затея», которая положит конец президентству Трампа

12.02 / В России решили не отказываться от нового повышения пенсионного возраста

07.02 / Три Ту-142 облетели нейтральные воды Северного Ледовитого океана

24.12 / Суд отнял у жены экс-чиновника Росавиации имущество на 40 миллионов

14.12 / Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе на Урале

10.01 / Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Анталье

27.12 / МВД Украины инициирует увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения

22.01 / Гергиева заменили другим дирижером из-за опоздания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика