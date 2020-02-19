Бригаду скорой «закрыли» на карантин из-за пьяной шутки о коронавирусе

19.02.2020, 16:12, Новости дня

Медиков даже никто не кормил.

Курьезный случай произошел в Петрозаводске с бригадой скорой помощи. Полицейские выхвали скорую на вокзал, где на скамейке лежал мужчина, жаловавшийся на боли в животе и тошноту.

В результате его доставили в медкабинет. Там житель заявил медикам, что приехал из Китая и предположил, что мог заразиться коронавирусом. Врачи скорой тут же сообщили об этом на станцию, а там велели отвезти подозрительного пациента в инфекционную больницу.

В результате в «инфекционке» госпитализировали не только мужчину, но и всю бригаду скорой. После того, как выяснилось, что документов у «приехавшего из Китая» нет, тот признался, что отстал от поезда, где были вещи и документы, и что ни в каком Китае не был. Оказалось, житель просто выпил немного и решил пошутить.

Но из больницы никого не выпустили. Более того, за долгие часы пребывания на «карантине» к ним ни разу никто не подошел. Мужчину и медиков даже не покормили завтраком за весь день, хотя бригада скорой работала всю ночь.

«Что любопытно, работников привокзального медпункта никто в карантин не закрыл, хотя они тоже были в контакте с пациентом», — рассказал порталу источник в больнице.

А один из работников скорой и вовсе пожаловался на хамское отношение к ним сотрудников больницы. Все попытки узнать о своей дальнейшей судьбе заканчивались ничем.

«Нас кто-нибудь посетит в боксе? Мы с ночной смены… Работники медпункта железной дороги уже домой отпущены, пациент, уже известно, ни в каком Китае не был. Почему мы сидим здесь?» – интересовались жертвы пьяного шутника.

В ответ они слышали только: отправляйтесь в бокс, не кричите или вызовем охранника.

Пока писался материал бригада все еще находилась в больнице. И по-прежнему на их жалобы никто не реагировал. Тем временем личность «шутника» до сих пор выяснить не могут.

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