Переодетые в гаишников бандиты вынесли из дома отставного полковника 5 млн рублей

19.02.2020, 16:12, Новости дня

«Инспекторы ГИБДД» остановили на дороге Lexux, засунули водителя в багажник и вывезли в промзону.

Наглое и дерзкое ограбление отставного полковника МВД совершили восемь бандитов вечером 18 февраля в Москве. Четверо из них переоделись в форму инспекторов ГИБДД и остановили внедорожник Lexus, после чего сообщили водителю о задней фаре, которая якобы не горела.

Тот вышел, чтобы посмотреть в чем дело, но его тут же засунули в багажник его же автомобиля. Затем злоумышленники вывезли мужчину в промзону, вытащили из багажника и стали избивать. Бандитов интересовало, где житель держит свои сбережения.

Судя по тому, что жертвой оказался офицер в отставке, к преступлению злоумышленники готовились заранее. С этой целью и переоделись, а для убедительности «подогнали» автомобиль ДПС. Потому и не вызвали никаких подозрений у 62-летнего мужчины.

Пенсионеру под пытками пришлось назвать адрес загородного коттеджа. Его снова засунули в багажник собственного автомобиля и повезли по указанному адресу.

В пресс-службе УМВД России по Москве сообщили, что из дома похитили около 5 миллионов рублей в разной валюте, ценные вещи и ювелирные украшения (общая стоимость пока не оценена).

Правоохранительные органы возбудили дело по статье «Разбой». Преступников, совершивших дерзкое ограбление, объявили в розыск. План «Перехват» ничего не дал.

Ранее из дома экс-главы Федеральной таможенной службы вынесли деньги и драгоценности на 50 миллионов рублей.