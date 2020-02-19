В Госдуме попросили организовать трансляцию заседаний в туалетах

19.02.2020, 16:12, Новости дня

Депутат назвал их «местами для размышлений».

Новоиспеченный депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Игорь Моляков выступил с неожиданным предложением. Справедливоросс заявил о необходимости организовать трансляцию заседаний Госдумы в «местах для размышлений».

Моляков, который получил мандат 5 февраля, так культурно назвал туалеты. Народный избранник захотел, чтобы его коллеги не пропускали важные вопросы, которые значатся в повестке заседания парламента.

А чтобы не быть голословным, Моляков напомнил о случае, который произошел накануне. Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул некоторых депутатов в том, что тех не было на заседании, тогда как обсуждался актуальный вопрос – закон о горячем питании для школьников (речь идет о бесплатных обедах для всех учеников младших классов).

В связи с этим у депутата из «Справедливой России» и возник резонный вопрос: в Госдуме есть места «для размышлений», а транслируются ли там заседания? Если нет, то было бы правильнее их организовать, посчитал Моляков.

«Потому что, когда депутат видит, что [обсуждается] важный вопрос о горячем питании, он может быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию в эти места», — цитирует ТАСС Молякова.

Судя по шуткам, идея пришлась по душе коллегам. Один из депутатов подхватил идею и предложил установить в туалетах еще и кнопку для голосования. Оценил по достоинству инициативу и глава ЛДПР Владимир Жириновский. В буфете есть трансляция, значит и в туалетах она тоже должна быть, подчеркнул лидер фракции. Правда, политик решил «расширить» список предложений и включил в него слуховой аппарат.

Черту под обсуждением подвел Володин. «Просьба профильному комитету по контролю и регламенту, во-первых, определить перечень этих мест, где депутаты размышляют», — еле сдерживая хохот сказал спикер.

Стоит отметить, что Вячеслав Володин всегда готов поддержать шутку коллег. К примеру, когда Жириновский высказал опасение по поводу поездки коммуниста Геннадия Зюганова в Китай, спикер сказал: «вдруг ему там понравится, и он не вернется».



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