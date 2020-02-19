А где Лобода? Тилль Линдеманн снял порно-клип с россиянками

19.02.2020, 16:12, Новости дня

Лидер Rammstein всполошил Сеть, опубликовав новый музыкальный клип, который можно смотреть разве что на ресурсах 18+.

57-летний солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил провокационный клип в стиле порно-хоррор «Till the End». В нем снялись девушки из Санкт-Петербурга. Российские нотки чувствуются и в самом названии нового проекта рокера – «Na Chui» . Клип настолько откровенный и наполненный секс-сценами, что его посмотреть можно только на ресурсах для взрослых. На YouTube можно лишь прослушать сам трек.

Очевидно, Тилль Линдеманн очень проникся русской культурой и жизнью. Его визиты в Россию стали более частыми. И это связывают со Светланой Лободой. Якобы пара состоит в отношениях, а певица родила ему дочку Тильду. У посмотревших клип сразу возникает вопрос: «А где же Лобода?» Не будет ли звезда ревновать и злиться на порнографический клип с участием избранника и толпы на все согласных девушек? Очевидно одно, такое потерпит далеко не каждая женщина.