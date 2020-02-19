Владимир Путин оценил жизнь россиянки на 11 тысяч рублей

19.02.2020, 16:12, Новости дня

Петербурженка спросила президента Владимира Путина, как можно прожить на такую сумму в месяц.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Санкт-Петербурга о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

«Думаю, что очень трудно», — сказал Путин. В ответ на реплику собеседницы о том, что его зарплата больше, российский лидер отметил, что получает не самую большую в стране зарплату. «Есть гораздо более высокие зарплаты», — добавил он.

Петербурженка также пожаловалась на другие социальные проблемы и отсутствие внимания властей к этой теме. В частности, по ее словам, на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты.

Президент заверил, что государство решает социальные вопросы. Он напомнил, что недавно был принят пакет мер для поддержки семей с детьми, также принято решение о повышении пенсии инвалидам.

Путин общался с жительницей Петербурга дольше трех минут, при этом их не прерывали ни президентская охрана, ни другие горожане.

Женщина в основном расспрашивала Путина о трудностях жизни в России, маленьких пенсиях и зарплатах, а также высоких ценах. «Знаете, сколько стоит сходить в магазин? Тысяча рублей — это минимум», — говорила она.

С 2008 по 2018 год Владимир Путин официально заработал почти 80 миллионов рублей (данные за 2000–2007 годы на сайте Кремля не представлены). Кроме того, президенту положена военная пенсия, размер которой достоверно неизвестен.

Ранее российские врачи пожаловались Путину на дефицит лекарств и массовые увольнения.



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