Центробанк объявил о полной ликвидации скимминга (краж данных карты при помощи специального считывающего устройства)

19.02.2020, 16:12, Новости дня

Скимминг в РФ исчез, сообщил замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.

«У нас вообще исчезла такая категория, как скимминг, то есть факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, это 100% использование карты за рубежом. На территории Российской Федерации – не работает», – передает РИА «Новости» слова Сычева в кулуарах Уральского форума.

Скимминг – вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской карты с помощью технических спецсредств и изготавливают ее дубликат. Для него мошенники используют накладки на кардридер для считывания магнитной полосы карты и накладную клавиатуру или минивидеокамеру для получения пин-кода.

Ранее в Сбербанке сообщили, что чаще всего кражи с банковских карт россиян при оплате покупок происходят в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.