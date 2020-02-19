Центробанк объявил о полной ликвидации скимминга (краж данных карты при помощи специального считывающего устройства)

19.02.2020, 16:12, Новости дня

Скимминг в РФ исчез, сообщил замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.

«У нас вообще исчезла такая категория, как скимминг, то есть факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, это 100% использование карты за рубежом. На территории Российской Федерации – не работает», – передает РИА «Новости» слова Сычева в кулуарах Уральского форума.

Скимминг – вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской карты с помощью технических спецсредств и изготавливают ее дубликат. Для него мошенники используют накладки на кардридер для считывания магнитной полосы карты и накладную клавиатуру или минивидеокамеру для получения пин-кода.

Ранее в Сбербанке сообщили, что чаще всего кражи с банковских карт россиян при оплате покупок происходят в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / «Эксмо» расторгло контракт на книгу о Насте Рыбке и Олеге Дерипаске

21.01 / Иран признал, что не сможет декодировать содержимое черных ящиков самолета МАУ

20.01 / В декабре количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 15% – Госстат

26.01 / Диетологи сказали, как быстро сжечь жир и нарастить мышцы

13.12 / Зеленский предложил Раде изменить конституцию

03.02 / Импорт российских товаров на Украину сократился на 15,3%

08.02 / Разумков объяснил, почему закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

28.12 / В Казахстане – день траура по погибшим в авиакатастрофе

10.02 / Сборная Бразилии квалифицировалась на Олимпиаду-2020

05.12 / Лавров вновь заявил, что Киев должен вести прямые переговоры с боевиками на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика