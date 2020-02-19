Батурина выставила на продажу отель в Дублине за 85 млн евро

19.02.2020, 16:12, Новости дня

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, предпринимательница Елена Батурина продает отель Morrison Hotel в Дублине за 80-85 млн евро, пишет The Irish Times.

Она приобрела этот четырехзвездочный отель в 2012 году за 22 млн евро у группы Nomura. Гостиница построена в 1996 году, в ней 145 номеров, семь конференц-залов, фитнес-клуб, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что в 2012-2013 годах Батурина вложила в его ремонт около 10 млн евро.

Прибыль в 2019 году составила 2,75 млн евро, она выросла на 49% относительно прошлого года.

В покупке Morrison могут быть заинтересованы международные инвесторы, которые управляют гостиничными сетями.

В 2017 году сообщалось, что Елена Батурина получила от отеля Morrison в Дублине дивиденды в размере 1,5 млн евро благодаря росту прибыли гостиницы.

Отметим, что недавно Батурина вошла в рейтинг самых обедневших за последние 10 лет российских миллиардеров.



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