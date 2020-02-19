77-летний британский пенсионер отбился от уличного грабителя

19.02.2020, 16:06, Новости дня
Полиция Южного Уэльса обнародовала кадры неудавшегося ограбления, произошедшего в Кардиффе в начале февраля. Видео было опубликовано в связи с тем, что стражи порядка обратились к общественности за помощью в опознании преступника.
Ранним утром 77-летний мужчина приехал к банкомату, чтобы снять наличные. Около терминала его подстерег налетчик, потребовавший от пенсионера отдать ему деньги и прочие ценности.
Жертва оказалась не робкого десятка – британский дедушка встал в боксерскую стойку и приготовился к поединку со злоумышленником.
Грабитель, сбитый с толку такой встречей, предпочел ретироваться после короткой потасовки.
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