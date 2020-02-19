77-летний британский пенсионер отбился от уличного грабителя

19.02.2020, 16:06, Новости дня

Полиция Южного Уэльса обнародовала кадры неудавшегося ограбления, произошедшего в Кардиффе в начале февраля. Видео было опубликовано в связи с тем, что стражи порядка обратились к общественности за помощью в опознании преступника.

Ранним утром 77-летний мужчина приехал к банкомату, чтобы снять наличные. Около терминала его подстерег налетчик, потребовавший от пенсионера отдать ему деньги и прочие ценности.

Жертва оказалась не робкого десятка – британский дедушка встал в боксерскую стойку и приготовился к поединку со злоумышленником.

Грабитель, сбитый с толку такой встречей, предпочел ретироваться после короткой потасовки.