Предложено запретить россиянам слушать музыку в транспорте без наушников

19.02.2020, 16:06, Новости дня

Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась в Минтранс с предложением ввести запрет на воспроизведение музыки или фильмов в транспорте без наушников. В министерстве сообщили РИА Новости, что рассмотрят обращение.

Соответствующие изменения НАДЭП предлагает внести в правила перевозки пассажиров. Поводом к обращению в министерство стал опрос, в результате которого выяснилось: «крайне негативно» к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте относятся 94% респондентов.

Опрос проводился среди 1000 представителей экономически активного населения Москвы. 13% опрошенных даже сказали, что готовы бороться с нарушителями методами физического воздействия.

Отметим, что некоторые транспортные организации — включая столичный метрополитен — уже включили подобные ограничения в свои правила. Так, пункт 2.11.15 правил запрещает «использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов), за исключением случаев, установленных ГУП «Московский метрополитен», и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников». В правилах пользования МЦК то же ограничение сформулировано так: нельзя «использовать средства звукоусиления без письменного разрешения перевозчика, кроме слуховых аппаратов и иных индивидуальных устройств (наушников)».

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