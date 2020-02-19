Юрий Антонов рассказал, как приобщил Пола Маккартни к советской эстраде

19.02.2020, 16:06, Новости дня

Певец Пол Маккартни в одном из интервью в 1988 году признался, что из советской эстрады слышал только песню "Подмосковные вечера" и композиции Юрия Антонова. В день своего 75-летия Антонов в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия 1" рассказал, как ему удалось передать одному из основателей The Beatles кассету со своими записями.

По словам Антонова, Маккартни не интересовался советской эстрадой. Однако волей случая он приобщился к музыке, которую тогда слушали в СССР.

"Я в ту пору сотрудничал с такой организацией, как "Международная книга", – вспоминает Антонов. – Были такие моменты, когда приезжали люди, деятели искусства, и надо было их принимать. Они мне звонили, говорили: "Юра, слушай, к нам приезжает администратор, продюсер Пола Маккартни. Его, по-моему, звали Ричард".

Антонов согласился помочь в организации встречи с продюсером.

"Тогда было первое кафе корпоративное в Театре на Таганке. Приезжает этот мужик с женой – ну чистый англичанин: высокий, внешне очень похож, кстати, на Пола Маккартни", – рассказал народный артист России.

По словам певца, накануне этой встречи он записал кассету с 15 своими песнями.

"А они уже знали, кто я такой. "Международная книга" им все уши прожужжала. И они на меня с таким любопытством смотрели, Ричард и его жена", – отметил певец.

"Я достаю кассету и говорю ему: "Ричард, можешь показать Полу Маккартни?" Я ни на что не надеялся вообще. Ну, думаю, выкинет и выкинет", – продолжил Антонов.

Артист признался, что замечание Маккартни о его песнях очень его обрадовало.

19 февраля народный артист РФ Юрий Антонов отмечает 75-летие. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

 



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