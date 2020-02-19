Моралесу отказали в регистрации кандидатом в сенаторы Боливии

19.02.2020, 16:05, Новости дня

Высший избирательный суд Боливии отклонил заявку бывшего главы государства Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы.

Об этом сообщила газета «Дебер» со ссылкой на источники в партии «Движение к социализму», передает ТАСС.

В начале февраля сообщалось, что Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат страны.

В ноябре на фоне беспорядков в Боливии Моралес объявил об отставке с поста президента, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище.



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